Zaccheroni cade in casa e batte la testa: ricoverato in rianimazione, è grave

Paura e apprensione per Zac: l'allenatore ex Venezia, Udinese, Milan, Lazio, Torino, Juventus, Inter e Bologna Alberto Zaccheroni è ricoverato da ieri sera - 10 febbraio - nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena. Nel tardo pomeriggio il 69enne allenatore di Cesenatico è caduto nella sua abitazione e ha sbattuto con violenza la testa a terra: è stato subito soccorso e quindi trasportato dal 118 in ospedale. Gli infermieri l'hanno trovato steso a terra privo di sensi nei pressi di una scala. In casa c’erano anche la moglie Franca e la compagna del loro figlio Luca che hanno lanciato subito l'allarme.

A rendere critica la situazione sarebbe sia il trauma che il precedente malore: il quadro sanitario è serio, ma Zac resta vigile pur ricoverato in Rianimazione: la prognosi è ovviamente riservata.

La notizia ha colpito il mondo del calcio e messaggi via social sono giunti da tutte le tifoserie e da dirigenti, colleghi e amici con l'hastag #ForzaZac.

La carriera

Zac - sempre apprezzato dove ha allenato - rimase 3 anni a Venezia (con cui conquistò la promozione in B dopo un'assenza di 24 anni) dal 1990 al 1993 sotto la presidenza di Zamparini, per poi passare in A a Bologna, quindi a Udine (dal 1995 al '98) per la prima storica qualificazione in Coppa Uefa e un terzo posto finale e quindi firmare col Milan dove vinse subito lo scudetto nella stagione 1998/99.

Nel 2007 si ferma per un po', ma il 29 gennaio 2010 torna ad allenare subentrando all'esonerato Ciro Ferrara sulla panchina della Juve: così diventa, insieme a József Viola e Giovanni Trapattoni, il terzo tecnico ad essere riuscito a sedersi sulle panchine di tutte e tre le grandi del calcio italiano.