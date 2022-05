Lotta scudetto, Milan e Inter si giocano tutto all'ultimo turno: ecco i precedenti

Scudetto al fotofinish. Milan 83 punti, Inter 81. Ai rossoneri, però, a 90’ dalla fine basta un pareggio grazie al vantaggio – rispetto ai rivali – negli scontri diretti. Una situazione del genere non si verificava, nella nostra serie A, dal 2009-2010, l’anno del Triplete nerazzurro di José Mourinho. Nell’era tre punti, dal 1994-95, è la settima volta che bisogna attendere l’ultima giornata di campionato.



1998-99: Milan 70 punti, Lazio 69

La prima risale al 1998-99, quando vinsero i rossoneri di Alberto Zaccheroni con 70 punti, a +1 dalla Lazio di Sven Goran Eriksson. Il Milan vince le ultime sette gare scavalcando i rivali alla penultima giornata. Quando la Lazio pareggiò contro la Fiorentina e il Diavolo vinse con l’Empoli. All’ultimo turno, vittoria a Perugia della squadra di Zaccheroni e festa milanista.



1999-2000: Lazio 72 punti, Juventus 71

Soltanto un anno dopo, la Lazio si riprende la sua meravigliosa rivincita. Si arriva all’ultimo turno con il successo dei biancocelesti per 3-0 contro la Reggina. Mentre i bianconeri – è il 14 maggio 2000 ed è la gara ricordata da Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, al termine della sfida con il Cagliari – affondano sotto il diluvio di Perugia. Segna Calori e la Lazio è campione d’Italia.



2000-01: Roma 75 punti, Juventus 73

È il terzo titolo della Roma, firmato da Fabio Capello. Ma anche i giallorossi devono attendere l’ultima giornata per festeggiare. I giallorossi battono il Parma 3-0 con i gol di Totti, Batistuta e Montella. Invece, la Juventus conquista un successo, inutile, in casa contro l’Atalanta.



2001-2002: Juventus 71 punti, Roma 70, Inter 69

È il caso più eclatante degli ultimi decenni della nostra serie A. Fino all’ultima giornata ci sono ben tre squadre che possono vincere il titolo. In testa ci arriva l’Inter di Hector Cuper, con Ronaldo e Vieri in attacco (ma quasi mai insieme visti i molti infortuni avuti da entrambi), con un punto di vantaggio sui bianconeri e due sui giallorossi. Ma il 5 maggio 2002 i nerazzurri crollano 4-2 all’Olimpico con la Lazio (in una gara passata alla storia per gli errori difensivi di Gresko), mentre la Juventus vince a Udine e la Roma contro il Torino. E l’Inter, addirittura, scivola al terzo posto in classifica. Con i bianconeri campioni d’Italia.



2007/08: Inter 85 punti, Roma 82

L’Inter di Roberto Mancini pareggia a San Siro contro il Siena, alla penultima giornata, e deve vincere a Parma per conquistare il 16° scudetto. I nerazzurri hanno 82 punti, la Roma 81. I giallorossi segnano contro il Catania già all’8’ mettendo pressione ai rivali, che non riescono a superare l’ostacolo gialloblù. A inizio ripresa, però, Ibrahimovic firma una doppietta al Tardini. E la Roma si deconcentra e pareggia 1-1 contro il Catania.



2009-10: Inter 82 punti, Roma 80

È l’ultima volta di uno scudetto vinto all’ultima giornata. Protagonisti ancora l’Inter di José Mourinho e la Roma di Claudio Ranieri. Il sorpasso nerazzurro ai danni dei giallorossi avviene ala 35° giornata, quando la Sampdoria vince all’Olimpico. Poi l’Inter batte Lazio e Chievo; la Roma si impone su Parma e Cagliari. All’ultimo turno i nerazzurri – il 16 maggio 2010 – vincono 1-0 contro il Siena con gol di Milito. La Roma, ma il successo è vano, batte il Chievo 2-0.



Gli altri precedenti

Ma queste non sono le uniche volte di uno scudetto assegnato al fotofinish. Nel secondo dopoguerra, l’Inter ha festeggiato alla fine nel 1953-54, beffando la Juventus, e nel 1964-65 a +3 dal Milan. I bianconeri si sono rifatti – sempre sui rivali interisti – ne 1966-67 e ripetendosi nel 1971-72 su Milan e Torino. Due precedenti nefasti per i rossoneri: la Fatal Verona de 1973 e del 1990, quando le due sconfitte al Bentegodi regalarono lo scudetto alla Juventus e 17 anni dopo al Napoli di Diego Armando Maradona. Da segnalare anche la gioia del Torino del 1975-76 con la Vecchia Signora arrivata seconda. Invece, negli anni ’80 epiche le vittorie dei bianconeri all’ultimo turno: sulla Roma nel 1981e nel 1986 e sulla Fiorentina l’anno nel 1982. Insomma, è ancora un gran bel campionato.