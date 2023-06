LIGNANO - Lignano Sabbiadoro è sempre stata una città di vacanza tranquilla, ma in queste ultime settimane si sono verificati alcuni fatti incresciosi, mai verificatesi prima d'ora. L'altra notte verse l'1.30 si è verificato un altro increscioso fatto, questa volta in via Timavo nella zona all'estremità nord est della penisola.

Cosa è successo

Un giovane lavoratore stagionale di Latisana, di 22 anni, dopo la giornata lavorativa, è salito in macchina e mentre sistemava alcuni oggetti nel sedile accanto, è stato avvicinato da uno sconosciuto che gli ha chiesto il portafoglio e il cellulare. Il giovane un po' assopito è rimasto un po' senza parole, tanto che il malvivente ha tirato fuori un coltello a serramanico avvicinandolo alla gola. L'energumeno sarebbe stato protetto alle spalle, come riferito dal 22enne, da altri due o tre amici. A questo punto il malcapitato ha consegnato telefonino, portafogli e una felpa che aveva sistemato poco prima nel sedile accanto e a questo punto il gruppetto dei malviventi si è allontanato.

La denuncia

Al giovane latisanese non è rimasto altro che recarsi nella caserma dei carabinieri a denunciare l'accaduto. Ora le forze dell'ordine, in base alle descrizioni fornite del giovane derubato stanno valutando se si tratta delle stesse persone protagoniste di altri fatti analoghi accaduti in queste ultime settimane.

Preoccupante aumento dei casi di aggressione

Domenica 4 giugno nelle vicinanze dell'ufficio spiaggia numero 7 di Sabbiadoro, c'è stata una rissa tra due gruppetti di giovani minorenni, stranieri. Uno dei due gruppi voleva rubare un cartone di pizza all'altro gruppo, così è nata una baruffa e ben presto è apparso un coltello. Sul posto sono giunte immediatamente alcune "Gazzelle" dei carabinieri. I giovani momentaneamente avevano fatto perdere le loro tracce, ma poi sono stati presi e denunciati. Un altro accoltellamento si è verificato venerdì 16 giugno verso le 13 nel centralissimo Viale Venezia di Sabbiadoro, a quell'ora affollatissimo affollato di turisti, soprattutto perché nelle vicinanze c'è un ristorante pizzeria. Due fratelli di Fiume Veneto, di 26 e 28 anni, di origini albanesi sono stati accoltellati da un loco connazionale residente ad Azzano Decimo. Dopo il ferimento, l'aggressore si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato durante la notte e condotto in caserma per gli accertamenti del caso. Nei prossimi giorni aprirà a Lignano il posto stagionale della Polizia di Stato, quindi ci sarà maggiore personale in loco per tenere sotto controllo la città.