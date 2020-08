A fuoco le batterie della carrozzina, disabile finisce in acqua:salvato dai vigili del fuoco

LIGNANO - Le batterie della carrozzina si surriscaldano, il disabile finisce in mare. È successo verso le 10,20 a Lignano dove i Vigili del fuoco del locale distaccamento sono subito intervenuti per portare in salvo il turista. La squadra del distaccamento stagionale di Lignano si trovava con l'imbarcazione di soccorso nei pressi dello scivolo di alaggio della darsena di Lignano Sabbiadoro. Lì ha notato un uomo in sedia a rotelle cadere in acqua dallo scivolo. I pompieri hanno subito soccorso l'uomo, un turista di 69 anni residente a Varese, che fortunatamente non ha riportato conseguenze nell'incidente. Secondo una prima ricostruzione le batterie al litio della carrozzina elettrica, probabilmente a causa del surriscaldamento delle stesse dovuto allo sforzo al quale il motore del mezzo meccanico è stato sottoposto nella manovra per evitare lo scivolamento lungo la rampa di alaggio, hanno preso fuoco facendo così finire il 69enne in acqua. I Vigili del fuoco hanno spento il principio d'incendio e messo in sicurezza il dispositivo. Hanno poi avvisato il personale dell'albergo dove alloggia l'uomo coinvolto nell'incidente, che ha provveduto in breve tempo a far arrivare sul posto i parenti del malcapitato. © RIPRODUZIONE RISERVATA