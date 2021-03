Lite in area di servizio dell'A4, camionista accoltellato

UDINE - Un uomo di nazionalità ucraina è stato accoltellato durante una lite scoppiata tra alcuni camionisti intorno alle 22.30 di ieri, nell'area di servizio di Gonars ( Udine), lungo l'autostrada A4, in direzione di Trieste. Colpito da un paio di fendenti a braccio e addome, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto è intervenuta la Polizia con gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Udine, con personale della Polizia scientifica e della Polizia stradale di Palmanova ( Udine). Le indagini sono in corso per ricostruire i motivi della lite, che sarebbe scoppiata per futili motivi, e individuare le persone coinvolte e le singole responsabilità.

