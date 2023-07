Wartsila, c'è l'intesa: nessun licenziamento fino a dicembre, contratti di solidarietà per tutti

TRIESTE - Wartsila è disponibile a collaborare con le istituzioni per valutare le manifestazioni di interesse per la reindustrializzazione del sito di Bagnoli della Rosandra (Trieste) a fronte di contratti di solidarietà per tutti i dipendenti fino a fine anno e, quindi, prorogando l'impegno a non procedere con licenziamenti fino al 31 dicembre e non più fino al 30 settembre. Lo prevede l'addendum all'accordo di novembre, discusso oggi durante un tavolo sulla vertenza Wartsila - convocato in videoconferenza dal Mimit e a cui hanno partecipato Governo, Regione Fvg, sindacati, Confindustria Alto Adriatico e azienda - e sottoscritto in serata.

Ultimo aggiornamento: 20:33

