Vaccini, in Friuli Venezia Giulia la campagna non decolla, Fedriga: «Non possiamo inseguire i cittadini con una siringa»

In Friuli Venezia Giulia «la partecipazione alla campagna vaccinale è più bassa rispetto ad altre regioni», ma «non possiamo inseguire con una siringa chi non vuole vaccinarsi». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, presentando in conferenza stampa una web-app che consente di prenotare la vaccinazione online tramite cellulari, computer e tablet, evitando attese al call center regionale, nei Cup delle farmacie e medici di medicina generale. Uno strumento che «sarà estremamente importante: facilitare la prenotazione vuol dire favorire la partecipazione alla campagna vaccinale» La app sarà attiva da domani, 24 ore su 24, tutti i giorni. Come è stato ricordato durante la conferenza stampa, sia Fedriga che Riccardi sono in attesa del loro turno per ricevere la prima dose del vaccino.

APPROFONDIMENTI LO STRUMENTO Covid, in Fvg i vaccini si prenotano anche su internet: ecco come...