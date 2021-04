Covid, in Fvg i vaccini si prenotano anche su internet: ecco come funziona la nuova app della Regione

In Friuli Venezia Giulia arriva la nuova web app per prenotare il vaccino. Sarà attiva dal 13 aprile. Il nuovo canale digitale servirù ad ampliare le modalità di accesso all'immunizzazione. L'ingresso nella app avverrà in due modi: attraverso lo Spid oppure ttraverso la tessera sanitaria. Il servizio consente di prenotare la prestazione sia per se stessi che per altre persone nei diversi centri vaccinali del Fvg. Il canale si affiancherà ai metodi classici e sicuramente consentirà un accesso protetto e riservato. L'utilizzo sarà semplice e intuitivo per tutti. Non è una app scaricabile dagli store, ma utilizzabile su internet. Lo strumento sarà attivo sette giorni su sette, 24 ore al giorno.

COME FUNZIONA

Ecco il procedimento passo dopo passo.

1) Si inizia accedendo al sito. Nella homepage troveremo le indicazioni per la corretta prevenzione e le altre strade per la prenotazione, oltre alle faq del ministero e della Regione.

2) Ora inizia la prenotazione via web, che parte con la lettura dei criteri

legati all'ultima ordinanza del generale Figliuolo. Cliccando su "prosegui" si accede alla messa in coda per attendere il proprio turno in caso di congestione del sistema. A quel punto si aprono le due modalità d'accesso: con le ultime cifre della tessera sanitaria o con lo Spid. E' necessario anche inserire un numero di telefono, che servirà alla ricezione di un sms di verifica con un codice da inserire nella fase successiva.

3) Cliccando "prosegui" si aprirà la selezione delle categorie: si deve selezionare la categoria di cui si fa parte (over 60, pazienti fragili ecc.).

4) A quel punto si può scegliere il proprio posto, a seconda dell'Azienda di riferimento o della disponibilità di spazi.

5) Dopo aver selezionato la sede, il giorno e l'orario della vaccinazione, si riceve un codice di prenotazione che indentifica l'appuntamento.

6) Si può stampare o conservare il promemoria in formato Pdf da portare al punto vaccinale.