Ubriaco e geloso distrugge l'auto dell'ex compagna: arrestato

TRIESTE - I Carabinieri di Aurisina hanno eseguito un ordine di carcerazione in regime domiciliare nei confronti di un 30enne di origini monfalconesi residente in provincia di Trieste. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Gorizia, è relativo a una condanna per un episodio piuttosto concitato avvenuto a Monfalcone dove l’uomo, in preda alla gelosia e ai fumi dell’alcol, aveva distrutto l’auto della ex compagna squarciandole i pneumatici con un coltello e sfondando i vetri a colpi di piccone. Solo l’intervento delle Forze dell’Ordine era riuscito a placarlo.È stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri della Stazione di Duino, che lo hanno sottoposto alla misura detentiva presso la sua abitazione, nel comune di Duino Aurisina, dove sconterà una pena di 5 mesi.