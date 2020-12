Ubriaca esce di strada con l'auto e fa strage di veicoli in sosta

TRIESTE - Una cittadina croata è stata denunciata per guida in stato di alterazione alcolica. A bordo di un’autovettura è uscita autonomamente di strada in via Revoltella. Non ha riportato ferite. Sul posto una Volante e una pattuglia della Polizia Stradale. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata sottoposta all’alcoltest ed è risultata positiva. Sono rimaste coinvolte e danneggiate altre quattro autovetture in sosta. La donna è stata anche sanzionata amministrativamente in quanto ha violato la normativa antipandemica trovandosi a quell’ora in strada senza giustificato motivo.

Ultimo aggiornamento: 11:08

