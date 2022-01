Trovato morto nel parcheggio interrato: è un richiedente asilo

TRIESTE - È stato identificato il cadavere dell'uomo rinvenuto ieri mattina - 4 gennaio - nel parcheggio interrato "Saba" proprio accanto al centro commerciale "Il Giulia". Lo conferma il Procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo. Si tratta di un cittadino pakistano, richiedente asilo, ospite in una struttura di accoglienza in città, in attesa che la sua pratica fosse vagliata dalla commissione competente. Non sono state ancora chiarite, invece, le circostanze del decesso dell'uomo. Risposte si attendono dall'autopsia che sarà svolta nei prossimi giorni. Le indagini proseguono ad opera della Polizia. A rinvenire il corpo senza vita sono stati i dipendenti della società che gestisce il parcheggio. Le indagini sono scattate immediatamente. Quando è stato trovato, l'uomo - dell'età di 35 anni - era già morto presumibilmente da qualche ora. Non si escluderebbe una morte a causa di un trauma. Il corpo è stato trovato ai margini del parcheggio, nei pressi di un'intercapedine. L'area è stata delimitata dalle forze dell'ordine.

