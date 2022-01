Trovato il cadavere di un uomo nel parcheggio interrato

TRIESTE - Drammatica scoperta all'interno del parcheggio interrato "Saba", accanto al centro commerciale "Il Giulio". E' stato trovato il cadavere di un uomo di cui non si conoscono ancora le generalità. A rinvenire il corpo senza vita sono stati, nella mattinata di oggi 4 gennaio, i dipendenti della società che gestisce il parcheggio. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e la Polizia di Stato per i rilievi del caso. Ignote, ancora, le cause del decesso. Le indagini sono scattate immediatamente.