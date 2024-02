Calcio, Roberto Bordin è il nuovo allenatore della Triestina

TRIESTE - La US Triestina Calcio 1918 ha comunicato di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a Roberto Bordin fino al 30 giugno 2024, con opzione di prolungamento in caso di promozione in Serie B.

Bordin torna a Trieste dopo aver giocato con la maglia alabardata nella stagione 1998/99 in Serie C2 e aver diretto la prima squadra per gli ultimi sette turni della stagione 2015/16 in Serie D.

In 21 anni di carriera, Bordin ha collezionato oltre 300 presenze in Serie A con le maglie di Cesena, Atalanta e Napoli, prima di ritirarsi nel 2005.

Bordin ha iniziato la carriera da allenatore nel ruolo di assistente in prima squadra, facendo parte dello staff di Andrea Mandorlini prima al CFR Cluj, dove ha vinto il Campionato e la Coppa di Romania nel 2009/10, poi all'Hellas Verona, con il quale ha ottenuto due promozioni consecutive dalla Serie C alla Serie A nelle stagioni 2011/12 e 2012/13.

La prima esperienza da allenatore della prima squadra di Bordin è stata la breve parentesi a Trieste, per poi passare a guidare lo Sheriff Tiraspol, vincendo due volte la Super Liga e due volte la Coppa di Moldavia, nonché la squadra azera Neftci Baku e la nazionale moldava.

Il vice di Bordin sarà Marco Veronese, il preparatore atletico Andrea Vezzù, il preparatore dei portieri Antonio Macrì e il match analyst Mirko Panico. Il nuovo allenatore verrà presentato alla stampa domani alle ore 12 nella sala stampa dello Stadio Rocco.