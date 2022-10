Triestina calcio, torna Massimo Pavanel in sostituzione di Andrea Bonatti

TRIESTE - Triestina senza pace, arriva un nuovo ct: dopo aver esonerato Andrea Bonatti torna sulla panchina ad allenare gli alabardati Massimo Pavanel rinsaldando un rapporto cominciato nel 2010. Lo rende noto la stessa storica società sportiva Triestina Calcio 1918 precisando che il nuovo tecnico ha firmato un contratto biennale con scadenza nel 2024.

La Triestina milita in Serie C. Il «Pava», nato a Portogruaro il 16 dicembre 1967, dopo essere stato calciatore della Triestina, proseguì poi per oltre dieci anni come tecnico della Primavera e poi come vice di Giuseppe Galderisi; nella stagione 2018/19, quella del centenario, portò la Triestina a un passo dal ritorno in serie B, sfiorato dopo una finale persa con il Pisa.

Pavanel l'anno scorso è stato esonerato dal Padova Calcio. «Sono molto orgoglioso di essere tornato a Trieste. Il mio scopo è quello di migliorare individualmente e collettivamente la squadra per raggiungere i massimi obiettivi» ha detto al suo rientro.