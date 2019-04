Senza biglietto sul bus: strattona e insulta il controllore /Video

di E.B.

TRIESTE - Sarebbe stata "pizzicata"da undellae non l'ha presa affatto bene. La donna ha avuto una reazione particolarmente violenta: hatenendolo con forza per la maglia e gli ha urlato in faccia rifiutandosi di scendere dall'autobus. Gli stessi viaggiatori ad un certo punto hanno iniziato ad alzare la voce intimando la donna di smetterla e di scendere dal mezzo pubblico, qualcuno le ha detto anche "vai via, sei ospite qui. Non paghi mai" .Il controllore l'ha invitata ripetutamente a «tenere giù le mani» ma, anziché calmarsi, la donna ha iniziato ad inveire ancora di piùaltre volte, in passato. Poi si è messa a gridare contro gli altri passeggeri.Su Facebook,che ha definito la donna in questione una «pazza furiosa» facendo invece i complimenti al controllore che «strattonato più volte, ed aggredito verbalmente, ha tenuto un comportamento fin troppo impeccabile». Polidori aggiunge: «Questi comportamenti sono evidentemente figli del lassismo e della ignavia di chi ci ha preceduto al governo. Questi qui pensano di poter venire a casa nostra a fare i padroni, fottendosene delle regole del buon vivere civile. Anche no, qui ci vuole una bella denuncia per aggressione e per interruzione di pubblico servizio, e se questa -eventuale- irriconoscente ospite avesse pure un permesso di soggiorno, segnalare in questura ed al ministero dell’Interno tutta la faccenda, per valutare la sua permanenza nel nostro Paese». Dunque conclude: Sentirò personalmente la Trieste Trasporti, in segno di solidarietà con il personale coinvolto, e per chiedere, grazie a questo filmato e a quelli delle telecamere dell’autobus, che la denuncia, oltre alla multa, venga senz’altro mandata avanti. Nessuno sconto.Non riesci a rispettare le regole nostre?! Fuori!!!».