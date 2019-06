Camion in fiamme sul raccordo Carico di sostanze pericolose

di E.B.

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste sono intervenuti questa mattina con squadre del distaccamento di Opicina e della sede centrale sul Raccordo autostradale 13 all'altezza dell'uscita di Sgonico per l'incendio di un camion trasportante sostanze pericolose. Le fiamme sono partite dalla motrice danneggiandola pesantemente. I Vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme prima che avvolgessero la cisterna. Disagi per la circolazione si sono registrati in tarda mattinata lungo la rete stradale.

+++notizia in aggiornamento

TRIESTE -