Tenta il furto alla Pam e aggredisce con sputi e morsi la guardia giurata

TRIESTE - Nella serata di ieri 18 aprile - attorno alle 19.30 - nel supermercato Pam del centro commerciale Il Giulia, una guardia giurata Italpol, in servizio antitaccheggio ha notato una seguito di una. Il ladro é stato quindi bloccato e nel tentativo di riappropriarsi della merce la guardia é stata aggredita. La guardia, che si é poi nuovamente svincolato aggredendo nuovamente la guardia giuratae sputandogli in viso. A quel punto la guardia lo ha ribloccato a terra e ha chiesto l'aiuto di quattro persone presenti,. É stato quindi contattato il 112 che ha mandato sul posto una pattuglia della polizia che ha prelevato il ragazzo ancora aggressivo. Grazie alla sua prontezza di riflessi e preparazione oltre che grazie alla collaborazione dei presenti é stata evitata la degenerazione della situazione. Attualmente la guardia é in pronto soccorso in attesa di controlli e prognosi. Il giovane, triestino, M.B. le sue iniziali, di 31 anni è stato denunciato.