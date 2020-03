​Tir si ribalta allo svincolo: autista muore schiacciato dal pesante mezzo

TRIESTE - Un uomo è morto ieri sera in seguito a un incidente mortale avvenuto poco prima delle 22 sul RA13 all'altezza dello svincolo di Sgonico, in direzione Trieste.



L'uomo era alla guida di un autoarticolato quando, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo dell' automezzo lungo il raccordo. Questo è dunque caduto su un lato e lui è rimasto schiacciato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, l'autogru della sede centrale, personale sanitario del 118 e la Polizia stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA