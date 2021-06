Teneva una pistola clandestina in camera da letto: arrestato 19enne

TRIESTE - Deteneva una pistola clandestina in camera da letto: arrestato dalla Polizia di Stato diciannovenne triestino. Il giovane, con precedenti di polizia per lesioni, ingiuria, minacce, furto aggravato, estorsione, truffa, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale, nonché in materia di stupefacenti ed altro è stato tratto in arresto nel pomeriggio di ieri 16 giugno, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trieste, in quanto colto nella flagranza di reato per avere detenuto una pistola semiautomatica clandestina, della quale non si ha contezza della provenienza, priva dei segni identificativi. L’attività di polizia giudiziaria ha tratto origine dagli approfondimenti investigativi esperiti dalla Squadra Mobile della Questura e coordinati dalla locale Procura della Repubblica nell’ambito di un procedimento penale sulle condotte maltrattanti poste in essere dall’indagato nei confronti della ex fidanzata minorenne. Dagli accertamenti svolti è, infatti, emerso come questi potesse avere la disponibilità di un’arma da fuoco senza averne titolo.

Le risultanze investigative sono state, quindi, rassegnate al pm titolare del fascicolo processuale, la dottoressa Chergia, che ha emesso un decreto di perquisizione personale e locale, cui è stata data esecuzione nel corso della mattinata di ieri 16 giugno. Ciò ha consentito di rinvenire, nascosta sotto il materasso della stanza da letto del 19enne, una pistola semiautomatica calibro 7,65 priva di segni identificativi poiché abrasi. Il giovane è agli arresti domiciliari.