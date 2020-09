Tassista in preda ai fumi dell'alcol aggredisce un collega: denunciato

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per tentata rapina e per danneggiamento un triestino 44enne, già noto alle forze dell’ordine. Molesto e alterato, in palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente), ha danneggiato il bancone di un locale di piazza dell’Ospitale, infrangendovi una bottiglia di vino, oltre a rovinare un bidoncino in metallo e il pavimento a causa del getto a terra di alcuni posacenere. All’esterno l’uomo ha aggredito verbalmente alcuni suoi colleghi tassisti intimando ad uno di consegnargli dieci euro. Al suo rifiuto, lo ha afferrato per la maglietta e lo ha strattonato, colpendo con una ginocchiata anche la portiera di un taxi parcheggiato in piazza dell’Ospitale.

