Trieste. Si conoscono per lavoro e lui inizia a perseguitarla: dalle minacce alla mano morsa per riuscire a entrare in auto. Arrestato un 29enne

TRIESTE - Stalker arrestato dai poliziotti: da tempo perseguitava una donna e le sue azioni diventavano sempre più aggressive.

In particolare, gli agenti sono intervenuti in base ad alcune telefonate che segnalavano il fatto che l'uomo aveva colpito con pugni un'auto nel tentativo di convincere la donna all' interno dell'abitacolo a farlo salire a bordo. La donna, in stato di agitazione e con escoriazioni a un dito di una mano, aveva riferito che l'uomo le si era presentato chiedendo insistentemente di farlo salire a bordo ma al suo diniego l'aveva minacciata pretendendo di accompagnarla a casa, e poi aveva provato a strapparle le chiavi dell'auto dalle mani. Non riuscendovi, le aveva morso una mano. A quel punto la donna aveva chiesto aiuto ad alcuni passanti che avevano messo in fuga l'uomo.

Qualche giorno dopo, la donna ha presentato querela per comportamenti persecutori. I due si erano conosciuti anni fa per motivi di lavoro; l'uomo, un cittadino libanese di 29 anni, si faceva trovare in luoghi frequentati da lei fino a quando la donna ha capito che non erano incontri casuali. Poi, l'uomo aveva manifestato gelosia e tentativi di controllo, fino a quando la donna aveva bloccato ogni comunicazione con lui. Le indagini sono state condotte dal Commissariato di San Sabba che ha eseguito infine una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Trieste, su richiesta del pm titolare del fascicolo d'indagine. L'indagato è stato chiuso nel carcere del Coroneo.