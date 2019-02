«Uccido te e me»: arrestato stalker 45enne che perseguitava la moglie

di E.B.

TRIESTE - Contattava quotidianamente la moglie - con cui era in corso- con numerose telefonate e messaggi. Non solo. Manifestava più volte l'intenzione di uccidere se stesso e la donna. Un vero e proprio incubo fatto di terrore e preoccupazione, anche per l'incolumità dei figli minori. La Polizia di Stato ha eseguito, adottata dal Gip di Trieste su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino italiano quarantacinquenne, autore delle reiterate condotte persecutorie, perpetrate ai danni della donna. Nell’ambito dell’attività d’indagine, curata dal personale del Commissariato di San Sabba con il coordinamento della Procura della Repubblica di Trieste, nei confronti dell’uomo era stata già eseguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la moglie. Ciononostante, contravvenendo a quanto disposto dal giudice, il soggetto aveva continuato ad inviare alla donnapertanto, l'Autorità giudiziaria ha deciso di aggravare la misura.