Sgomberato lo stadio Ferrini da bivacchi notturni: tre denunciati

TRIESTE - Tre persone, di origine marocchina, sono state denunciate dalla polizia locale di Trieste per presunta invasione di terreni o edifici, dopo che stamane il nucleo interventi speciali ha sgomberato lo stadio Ferrini.

L'operazione di sgombero

Il sopralluogo della polizia locale in piazzale delle Puglie è stato effettuato a seguito di alcune segnalazioni riguardanti la presenza di persone all'interno del campo comunale. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato gli ambienti dello stadio in stato di degrado, con le recinzioni abbattute e le stanze complete di suppellettili come materassi, tappeti, tavoli, sedie, abiti e alimenti.