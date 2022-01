Smantellata rete dello spaccio, 20 kg di marijuana recuperati, 4 arresti

TRIESTE - Quasi 20 kg di marijuana sequestrati e quattro persone arrestate: è il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia locale di Trieste e coordinata dalla locale Procura, che ha permesso di smantellare una rete di spaccio. Poco prima delle festività natalizie un uomo di 45 anni, triestino, pregiudicato, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari per presunta detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: durante una perquisizione nella sua abitazione il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale aveva rinvenuto più di 3 etti di marijuana e 10 di hashish. Successive indagini hanno permesso di sequestrare un ingente quantitativo di marijuana, presumibilmente destinato allo spaccio sul territorio del capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Gli investigatori hanno inizialmente rinvenuto nella disponibilità di un 23enne triestino 4 etti di marijuana di cui aveva provato a disfarsi lanciandoli dalla finestra di casa nel rione di Rozzol.

È stata poi perquisita, sul Carso, l'abitazione di un altro triestino di 53 anni: dopo il rinvenimento di un primo kg di sostanza stupefacente, all'interno di un fusto in inox per il vino sono stati trovati alcuni sacchi neri con dentro altri di nylon e circa 15 kg di marijuana. L'uomo deteneva illegalmente anche 2 fucili e un cospicuo numero di munizioni. Il 53enne è stato arrestato e portato in carcere a Udine. Altre quantità di stupefacente e alcune migliaia di euro, forse provento dello spaccio, sono state rinvenute anche durante la perquisizione di un'abitazione di un 52enne, nel rione di Roiano, successivamente arrestato. È stata infine arrestata una quarta persona, un 51enne, trovata in possesso di mezzo kg di marijuana. L'autorità giudiziaria ha convalidato tutti gli arresti; per 3 di questi il Gip del Tribunale di Trieste ha disposto la custodia cautelare. Il 53enne e il 52 enne sono stati indagati per concorso in spaccio di ingenti quantitativi di droga.