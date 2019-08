Si finge sordomouto e chiede soldi per aiutare la famiglia in Romania: smascherato

di E.B.

TRIESTE - Avvicinavano i passanti chiedendo soldi a favore di una struttura, non specificando quale, per bambini in stato di povertà e disabilità. Ad accorgersi dell'uomo e della donna, un agente neoassunto della Polizia locale fuori servizio che ha chiamato alcuni colleghi del Nis (Nucleo Interventi speciali) per segnalare quanto stava accadendo.L'agente ha riferito alla pattuglia di come, poco prima, è stato avvicinato da un uomo in via Cassa di Risparmio intersezione via S. Nicolò che, dissimulando il suo reale stato di salute,successivamente con il medesimo comportamento lo stesso uomo aveva avvicinato altri tre passantiIl collega fuori servizio dopo averlo osservato per un po' di tempo ha dunque deciso di seguirlo a piedi fino in viale XX Settembre dove, grazie al contatto telefonico costante con la pattuglia è riuscito ad avvicinarlo e successivamente a procedere alla sua identificazione mentre la donna nel frattempo si era volatizzata.L'uomo è stato accompagnato presso la caserma di via Revoltella 35 dove spontaneamente ha consegnato i cartoncini utilizzati per la raccolta delle firme delle persone avvicinate, custodite in una cartellina e il denaro ricavato dalle offerte dei cittadini,, che custodiva nella tasca posteriore dei pantaloni e ha fornito spontanee dichiarazioni in merito ai fatti in presenza di un'interprete. L'uomo diha dichiarato quindi di essere arrivato in città lo stesso giorno e di aver iniziato a mendicare, su suggerimento del cugino e di altri connazionali, visto lo stato di necessità in cui vive la propria famiglia in Romania. E' stato denunciato con l'ipotesi di truffa.