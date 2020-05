Sferra un pugno rompendo il naso ad un operatore sanitario

TRIESTE - I carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, C. L. 41enne triestino pregiudicato. Quest’ultimo ospite di una struttura sanitaria della città, ha aggredito uno degli operatori sferrandogli un pugno e rompendogli il setto nasale. A conclusione degli adempimenti di legge l’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari su ordine dell’Autorità Giudiziaria dovendo rispondere del reato di lesioni aggravate. Nei giorni seguenti l'uomo si è reso responsabile di due distinte evasioni, prontamente accertate dai militari della Sezione Radiomobile che hanno proceduto ad arrestarlo in flagranza in entrambe le occasioni.



Ora si trova nel carcere del Coroneo. Sempre i carabinieri hanno arrestato, in flagranza dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché di danneggiamento aggravato, un 37enne triestino che, in evidente stato di ebbrezza alcolica ha aggredito verbalmente e fisicamente i carabinieri che stavano verificando e identificando i soggetti assembrati in via San Francesco in violazione della normativa COVID-19. L'uomo si è avventato contro l'autovettura dei carabinieri sferrando con calci e pugni, procurando ingenti danni al mezzo.