"Under Italy", su Rai 5 i sotterranei di Trieste protagonisti della prima puntata

TRIESTE - Parte dai sotterranei di Trieste la prima puntata della seconda serie di "Under Italy", in onda martedì 13 dicembre alle 20.20 su Rai 5. In una delle più particolari città di frontiera del Nord d'Italia, Darius Arya esplorerà i sotterranei del Castello di San Giusto, risalente al 1400 e ricco di segreti passaggi sotterranei dove, un tempo, venivano segregati i prigionieri. Sotto il Bastione Pomis-Fiorito dello stesso Castello, Darius potrà esplorare una galleria di contromina che testimonia, tra gli altri ipogei del Castello, la natura difensiva degli stessi. Allo stesso modo, Darius esplorerà degli apparati difensivi della II Guerra Mondiale: le Gallerie Antiaeree Sotterranee di Kleine Berlin, un sistema di due rifugi comunicanti - uno dedicato alla popolazione civile e uno all'esercito tedesco. Kleine Berlin sta per «Piccola Berlino», le gallerie antiaeree di Triste vennero così chiamate perché divennero sede del Comando Generale delle SS del Litorale Adriatico dopo l'8 settembre del '43. Darius esplorerà poi una serie di acquedotti romani, i sotterranei di Forte Olmi - preposto alla difesa del Porto di Trieste - e i sotterranei di Forte Kressich, costruito nel 1800 dagli Austriaci.