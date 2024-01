Guardia di finanza e dogane sequestrano integratori alimentari, lozione per capelli e il principio attivo del Viagra

TRIESTE - I finanzieri del comando provinciale di Trieste e i funzionari della Sezione Antifrode e Controlli dell'Ufficio delle Dogane di Trieste, in due differenti attività d'indagine, coordinate dalla procura di Trieste, hanno sottoposto a sequestro oltre 100.000 dadi alimentari contraffatti e 1.200 flaconi di lozione per capelli, anch'essi falsificati. Sia gli insaporitori che le lozioni per capelli sono giunti ale destinati ad aziende comunitarie del settore.