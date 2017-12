Scooter si schianta in galleria: 40enne in gravissime condizioni

di E.B.

TRIESTE - E' in gravissime condizioni all'ospedale di Cattinara il 40enne che questo pomeriggio - attorno alle 17.30 - è rimasto coinvolto in un incidente alla fine dellao. L'uomo era a bordo di una vespa Piaggio guidata da un'altra persona rimasta ferita in maniera lieve. Non si conoscono le ragioni per cui il conducente avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo andando a schiantarsi. Il 40enne ha sbattuto rovinosamente sull'asfalto perdendo conoscenza a causa del grave trauma cranico che gli ha alterato le funzioni vitali. Sul posto sono intervenuti - con ambulanza e automedica - i sanitari del 118 che hanno effettuato manovre avanzate di stabilizzazione per poi trasporarloal nosocomio cittadino. La galleria è rimasta a lungo chiusa al traffico e ciò ha creato notevoli disagi con auto bloccate e deviazioni per l'autobus numero 29. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso e i vigili del fuoco.