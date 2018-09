Sparito da Trieste da giorni: 20enne ritrovato a Bolzano

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato ha rintracciato presso la stazione ferroviaria di Bolzano,, il ventenne catanese scomparso nei giorni scorsi dopo essere stato, nei pressi della stazione dei bus, verso le ore 19.30come si era potuto appurare grazie alle telecamere presenti in zona. Il giovane era giunto in città proveniente da Bologna a bordo di un pullman della Flixbus. Da allora si erano perse le sue tracce e la madre si è recata in Questura, certa che il figlio si trovasse in zona. Le ricerche, già attivate nei giorni precedenti dal Commissariato di Notor), ha immediatamente coinvolto le Volanti e gli uomini della Squadra Mobile triestina. Ogni segnalazione è stata verificata dagli uomini impiegati costantemente nelle ricerche del ragazzo. Le mense cittadine, le piazze e i principali luoghi di ritrovo sono stati controllati dagli uomini impegnati nelle ricerche. La nota di ricerca, intanto, era stata diramata in tutta Italia,. La foto e le descrizioni dettagliate del giovane sono giunte in tutti gli Uffici di Polizia. Questa mattina la madre del ragazzo, in costante contatto con la Questura, ha riferito che il figlioin Sicilia, dicendogli di trovarsi nei pressi della stazione dei treni di Bolzano. Le ricerche sono state, quindi, immediatamente indirizzate nel luogo indicato: qui il giovane è stato rintracciato in pochi minuti ed è stato accompagnato negli Uffici Polfer, dove ha ricevuto assistenza in attesa di rincontrare la madre.