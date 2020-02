Schianto tra due furgoni e un'auto, due persone ferite all'ospedale

TRIESTE - Incidente stradale in Via Carnaro all'incrocio con Via Brigata Casale: tre gli automezzi coinvolti, due furgoni e un'auto. Due persone sono rimaste ferite non gravemente e sono state trasportate all'ospedale di Cattinara dal personale sanitario del 118 mentre gli occupanti della Nissan Micra sono rimasti incolumi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area. © RIPRODUZIONE RISERVATA