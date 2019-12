Schianto tra auto e furgone: 2 feriti, disagi al traffico

di E.B.

TRIESTE - Ancora un incidente stradale in Strada Nuova per Opicina nelle prime ore della mattinata. I Vigili del fuoco sono intervenuti all' altezza della cascina delle rose dove si è verificato uno schianto tra un furgone e un' autovettura. I due conducenti sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area del sinistro. Sul posto i Vigili urbani per i rilievi e la viabilità.