Schianto tra auto e camioncino dei rifiuti: ferita una 22enne

di E.B.

TRIESTE - Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nelle prime ore della mattina a Trebiciano, sul Carso. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Opicina dei Vigili del Fuoco. Due i veicoli coinvolti: una Fiat 600 guidata dalla giovane triestina e un camioncino dell'immondizia. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno provveduto ad estrarre dal veicolo la giovane che è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 e trasferita all'Ospedale di Cattinara per gli accertamenti del caso. Successivamente hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area dell'incidente. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare. Sul posto anche la Polizia locale.