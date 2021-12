Schiamazzi e alcol: nuova chiusura di 15 giorni per il bar "Ciò là"

TRIESTE - Nuova chiusura, per 15 giorni, del bar "Ciò là" di via Galatti. Il provvedimento del Questore, decretato per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, è stato emesso alla luce dei frequenti interventi delle Forze dell’Ordine – effettuati nei mesi scorsi – che hanno accertato il disagio arrecato ai residenti in zona, soprattutto in ore serali e notturne – da parte di avventori irrispettosi del riposo delle persone, in parte già noti alla Forze di Polizia, e che in più occasioni si sono resi protagonisti di episodi di violenza causati anche dall’abuso di sostanze alcoliche. A inizio settembre il locale era già stato chiuso per 15 giorni sempre per gli eccessivi schiamazzi e, nonostante ciò, era rimasto aperto e aveva proseguito la sua attività. In quella occasione, inoltre, in violazione della normativa antipandemica, gli operatori avevano accertato all’interno lo svolgimento di una festa non consentita.