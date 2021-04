Rientrano in Italia senza test antigenico: 6 stranieri sanzionati

TRIESTE - Personale della Volante ha fermato in viale Miramare un furgone diretto fuori città. A bordo sei cittadini rumeni, residenti o domiciliati in varie località italiane, da poco entrati in Italia dalla Slovenia, sprovvisti di test molecolare o antigenico. Sono stati sanzionati e invitati ad effettuare l’isolamento fiduciario al rientro presso le proprie abitazioni.Durante il servizio di controllo del territorio,invece, in largo Barriera Vecchia personale della Volante ha contestato una violazione al codice della strada con contestuale ritiro della patente di guida di un cittadino kosovaro. Questi, residente in Italia da più di un anno, non aveva ancora convertito la patente estera, come previsto dal codice. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.