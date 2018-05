Ricercato per traffico di droga, era sul bus diretto in Albania: preso

di E.B.

TRIESTE - Dopo la condanna per droga si era reso irreperibile. Avrebbe dovuto scontare un anno, sette mesi e 24 giorni di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti e invece viaggiava su autobus diretto in Albania. Si tratta del 35enne E.G., arrestato l'altro ieri a Fernetti dagli agenti della Polizia di frontiera. Ora si trova nel carcere del Coroneo. Dal giugno 2015 era destinario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto. E.G. è stato identificato a bordo di un autobus partito da Milano.