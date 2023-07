Riaperta la galleria Montebello dopo 420 giorni di chiusura

TRIESTE - Ha riaperto regolarmente al traffico la galleria di Montebello, un'opera attesa dalla città e la cui riapertura era stata più volte rinviata, non senza polemiche da parte degli utenti della strada. Secondo programma, come spiega il Comune, la consegna dell'opera ha subito circa un anno di ritardo. Diversi i cittadini che, con smartphone alla mano, hanno atteso i primi passaggi di veicoli, accompagnandoli con applausi e ricevendo in risposta i saluti dei clacson. "Caroselli" proseguiti per almeno i 20 minuti successivi all'apertura. «Finalmente riapriamo la galleria» ha osservato il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.

Ci sono state «tante polemiche, secondo me troppe. La politica contro ne ha approfittato in maniera incredibile e mi sembra che il risultato sia eccellente, per cui ringrazio l'assessore e i tecnici che hanno lavorato sodo». L'infrastruttura, che collega piazza Foraggi a via Francesco Salata, ovvero il centro e la periferia sud, è stata oggetto di lavori di manutenzione. La gara per eseguirli era stata vinta a ottobre 2020 dalla beneventana Sac.

L'intervento era però stato complicato dal fatto che non era stato possibile portarlo a termine con metodologie compatibili alla circolazione dei mezzi, ovvero con l'utilizzo di un cassero interno. Quindi, secondo quanto ricostruisce l'amministrazione, è stato rivisto il progetto. Nell'estate del 2021 era stato poi necessario chiudere l'infrastruttura a causa di caduta di materiali dalla volta e il Comune aveva richiamato la ditta incaricata a intervenire. A seguire si erano sommati altri interventi imprevisti e l'aumento del costo delle materie prime, che avevano rallentato i lavori. La riapertura prevista per luglio 2022 è quindi slittata di un anno. Oltre cento i giorni di ritardo non giustificati, circa duecento quelli giustificati. La galleria è un manufatto del 1943. Da oggi per chi la percorre è previsto un limite di velocità di 30 km orari: per il momento non sarà possibile attraversarla a piedi, in bici o in monopattino.