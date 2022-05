Prendeva a pugni i debitori per farsi ridare i soldi: arrestato 31enne

TRIESTE - Grande, grosso e con delle mani enormi. Oltre a smontare da solo i ponteggi nel cantiere, il suo pugno pesante veniva sfruttato per convincere le persone in maniera risoluta a pagare i debiti. E così dopo una scazzottata per recuperare dei soldi prestati, era stato individuato quale esecutore materiale del cruento pestaggio. Infatti la vittima lo aveva riconosciuto subito, tradito dalla sua possente stazza fisica. La stessa caratteristica, a distanza di anni, ha attirato l’attenzione anche dei Carabinieri di Aurisina. Il suo sguardo ha incrociato l’attento occhio dei militari che hanno deciso di controllarlo. E così la pattuglia ha scoperto il passato violento dell’uomo che è ricercato con un mandato di cattura. E' stato dunque tratto in arresto e portato al carcere del Coroneo. Si tratta di un cittadino romeno di 31 anni che dovrà scontare cinque anni di carcere per rapina aggravata commessa a Milano nel 2014.