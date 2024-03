Porto Vecchio: al via i lavori per il viale monumentale da 19 milioni di euro

TRIESTE - Sono stati consegnati e avviati i lavori per la realizzazione del viale monumentale del Porto vecchio - Porto vivo di Trieste. «Gli interventi previsti - ha spiegato il sindaco Roberto Dipiazza - hanno un valore di 19 milioni coperti dal fondo complementare Pnrr».

Le operazioni più complesse saranno caratterizzate dall'infrastrutturazione sotterranea di questo importante asse, molto più largo della bretella già aperta, dove saranno realizzate le fognature, le reti del gas e acqua, le direttrici tecnologiche dati e la predisposizione dei sistemi di teleriscaldamento, per un totale di 25 km di tubi. «Gli interventi - informa il Comune - stanno rispettando la tabella di marcia e iniziano simultaneamente a sud, al centro ed a nord del viale monumentale (tra la prima e seconda fila di magazzini lato mare), lungo 1,2 km».Le ditte impegnate nei lavori sono Rosso, Adriacos e Mari Mazzaroli. Le operazioni più complesse saranno caratterizzate dall'infrastrutturazione sotterranea. Quindi si procederà con la realizzazione del nastro stradale degli ampi marciapiedi, della pista ciclabile, dell'illuminazione e del verde pubblico. Al termine, la circolazione veicolare sarà solo in direzione centro città e quella della bretella, attualmente a doppio senso, diventerà a senso unico in direzione Barcola. La fine dei lavori è prevista nell'estate del 2026. In autunno partiranno anche gli interventi per la realizzazione del Parco lineare verde interamente pedonale, che con la sua lunghezza di oltre 3 km - conclude il Comune - è tra i più lunghi d'Europa.