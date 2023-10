«Vi uccido e vi faccio a pezzi»: perseguita fratelli e parenti dopo il crac dell'azienda di famiglia. Voleva essere risarcito

GORIZIA - Un uomo, di 50 anni, è stato arrestato dalla Polizia della Questura di Gorizia, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio, in quanto da anni perseguitava i congiunti, che vivono appunto a Busto Arsizio, ritenendo di aver diritto a essere da loro risarcito per il fallimento dell'azienda di famiglia, che aveva sede in Friuli Venezia Giulia.