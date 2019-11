Perde il controllo della Smart e vola oltre il muretto in pietra

di E.B.

TRIESTE - Incidente stradale sulla strada provinciale 8 all'altezza di Borgo Grotta Gigante dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Opicina. Per cause in fase di accertamento, una Smart - guidata da una 41enne triestina - è uscita fuori strada e si è ribaltata sul fianco scavalcando letteralmente un muretto carsico in pietra. llesa per miracolo la conducente, uscita autonomamente dal veicolo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area ed il mezzo incidentato. Sul posto il personale sanitario del 118 e i Carabinieri di Aurisina.