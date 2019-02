Uccise anziana con il battitappeto: condannato a 26 anni di reclusione

di E.B.

TRIESTE - Tiziano Castellani, ex rappresentante di aspirapolveri, di 45 anni, è stato arrestato oggi in quanto deve scontareperché ritenuto colpevole dell'omicidio di una anziana,di 87 anni, avvenuto il 22 gennaio 2016. La condanna è stata emessa in primo grado dallail 6 febbraio scorso contestando a Castellani(22 anni) e(4 anni). Dopo una serie di ricorsi presentati da parte di Castellani e dell'accusa, ieri la Corte di Cassazione ha rigettato l'ennesima richiesta dell'imputato che oggi è stato arrestato. A bloccarlo sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Trieste che lo hanno portato nella casa circondariale locale. La vittima sarebbe stata uccisa condi via Puccini. Dopo l'omicidio, Castellani, secondo l'accusa, avrebbe avrebbe causato una fuga di gas allo scopo di fare esplodere l'alloggio e quindi cancellare le tracce dell'omicidio.