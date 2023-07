Al Pedocin il mare è per tutti: ecco la nuova zona d'ombra per le persone diversamente abili

TRIESTE - «Con un investimento dell'Amministrazione comunale di Trieste di 25 mila euro, è stata perfettamente realizzata e ultimata entro il 30 giugno la nuova zona d'ombra, con relativa adeguata e funzionale pavimentazione a favore delle persone diversamente abili, che trova spazio nel frequentato stabilimento balneare comunale "Alla Lanterna".

Che cos'è la zona d'ombra

Realizzati per conto del Comune di Trieste dalla ditta Di Betta, è stato installato, nella parte di spiaggia di ciottoli riservata al reparto maschile, un nuovo gazebo ombreggiante e la relativa pavimentazione, uguali all'esistente. Il nuovo gazebo in acciaio zincato smontabile e la nuova pavimentazione garantiscono così una maggiore e utile zona ombreggiante che può essere usata anche dalle persone più fragili e dai diversamente abili. «Dopo i pareri favorevoli già ottenuti da Soprintendenza e Capitaneria di Porto - segnala l'assessore ai Lavori pubblici del Comune Elisa Lodi - il nuovo adeguato e atteso spazio entra ora in piena attività, migliorando ulteriormente i servizi offerti dal popolare 'Pedocin', uno stabilimento che ogni anno richiama anche l'attenzione di media nazionali e internazionali, proprio per quel suo tradizionale e storico "muro" che divide le donne dagli uomini».