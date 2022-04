Uomini e donne separati al mare, riapre il Pedocin: ecco le novità

TRIESTE - E' stato aperto tutto l'anno confermandosi un punto di riferimento per gli amanti del sole e ora è pronto a ripartire per una nuova stagione balneare: è il bagno marino comunale "La lanterna", il popolare e storico "Pedocin" di Trieste, unico stabilimento in cui gli spazi destinati a uomini e donne sono divisi da un muro. Il Comune ha presentato alcuni interventi di manutenzione "per garantire funzionalità e sicurezza".

Tra questi, la sostituzione delle porte dei bagni; la realizzazione dei nuovi corpi morti in cemento per il fissaggio sul fondo delle nuove panne antinquinamento (barriere marine); la sistemazione delle parti esterne deteriorare. Prevista anche la verifica della funzionalità degli impianti e la pulizia e livellamento della spiaggia con eventuale conferimento di nuova ghiaia. "Tra le novità - ha segnalato l'assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi - anche un servizio di cortesia con steward, in modo da migliorare l'accoglienza all'ingresso". In considerazione delle disposizioni in materia di distanziamento sociale, lo stabilimento - spiega il Comune - metterà giornalmente a disposizione 375 posti sul lato donne, dove sono 1500 i metri quadrati utilizzabili e 175 posti sul lato uomini dove sono 700 i metri quadrati fruibili. Fino al 30 aprile l'ingresso sarà gratuito. A partire da maggio scatterà l'ingresso con biglietto, pari a 1 euro.