Riapre il 'Pedocin', unica spiaggia d'Europa in cui uomini e donne sono divisi

TRIESTE - Su richiesta dei bagnanti e più in generale dei cittadini, l'amministrazione comunale di Trieste ha disposto la riapertura anticipata dello stabilimento balneare La Lanterna, meglio noto come 'Pedocin', l'unica spiaggia in Europa in cui uomini e donne sono divisi da un muro.

Si tratta di un retaggio di fine '800 quando i costumi sociali erano decisamente diversi e divenuto nel tempo una tradizione gelosamente perpetrata tra i triestini. Dunque, complice il climate change e quindi le temperature più mediterranee del solito, il Pedocin ha riaperto il 12 marzo scorso sebbene con orario ridotto rispetto all'estate, cioè dalle 9 alle 17.

Dal 21 maggio l'orario sarà 8-18:30 fino alla massima estensione, in estate. E come sempre la zona femminile è particolarmente affollata rispetto a quella maschile.