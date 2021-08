Nel furgone aveva stipato una ventina di immigrati extracomunitari: arrestato il passeur

TRIESTE - È stato colto in flagranza di reato mentre si accingeva a scaricare sul territorio nazionale una ventina di cittadini extracomunitari irregolari di varie nazionalità, i quali erano stati stipati nel retro di un furgone con targa straniera. Nella prima mattinata di ieri, 10 agosto, gli uomini della squadra giudiziaria e della squadra volante del Commissariato di polizia di Muggia, coordinati dal vice questore Vecchiet, hanno tratto in il venticinquenne straniero con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

I migranti, tra cui una donna e alcuni minorenni, apparivano stanchi e provati dalla traversata a bordo del mezzo, sul quale erano rimasti per un tempo indefinito per raggiungere irregolarmente il territorio nazionale, transitando attraverso la Slovenia. Sono stati fatti scendere dal furgone per consentire loro di respirare e, vista la torrida giornata estiva, è stata distribuita ai migranti dell’acqua. All'arresto del passeur hanno collaborato più pattiglie, compresa una “auto civetta” che, dopo aver individuato il veicolo sospetto, ne ha monitorato minuziosamente gli spostamenti, fino al fatidico momento in cui il conducente, raggiunta una zona boschiva non lontana dal centro abitato di Muggia, ritenuta evidentemente sicura e al riparo da occhi indiscreti, si preparava a scaricare la sua "merce". L’uomo non poteva immaginare che proprio a pochi metri da lui si trovassero nascoste una macchina della giudiziaria e una volante il cui personale, al momento del controllo del veicolo e del suo conducente, ha intuito al volo la presenza a bordo del consistente carico di esseri umani.

A quel punto per lo straniero sono scattate le manette. È stato accompagnato al commissariato di Muggia per gli accertamenti di rito, dopo di che è stato arrestato per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e successivamente condotto al carcere del Coroneo. Durante l’operazione di polizia veniva inoltre sequestrato il furgone impiegato per il trasporto. Sono in corso ulteriori indagini in quanto gli investigatori del commissariato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trieste, non escludono che l’episodio possa essere riconducibile ad una più ampia e complessa rete dedita al traffico internazionale di esseri umani.

L’arresto del criminale è stato effettuato nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dell’immigrazione clandestina, a seguito di una serie di segnalazioni pervenute da parte di alcuni cittadini muggesani che avevano riferito di un inusuale viavai sulla fascia confinaria, soprattutto nelle prime ore del mattino.