Rotta balcanica, arrestata coppia turco-tedesca di passeur al valico di San Pietro: fermati tre eritrei

Rotta Balcanica, la Polizia arresta due passeur. Nella notte del 20 novembre scorso, la Polizia di Stato ha arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina un cittadino turco di 38 anni e una tedesca di 40 anni. I due sono stati sorpresi dal personale del Settore Polizia di Frontiera di Gorizia nei pressi dell’ex valico confinario di San Pietro (Gorizia) mentre, a bordo di un’autovettura con targa tedesca, transitavano con tre cittadini eritrei privi di documenti. Il trio, dopo esser stato rifocillato e visitato seguendo i protocolli Covid-19. Agli agenti i clandestini hanno dichiarato di essere arrivati in Europa attraverso la rotta balcanica. Inoltre, in base alle indicazioni ottenute dal cittadino turco, l’ultima parte del viaggio avrebbe previsto l’arrivo in una città del nord della Germania di cui non ha saputo fornire altri particolari.Dopo l’attività di identificazione e lo screening sanitario, il cittadino turco e la cittadina tedesca sono stati arrestati per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli stessi, dopo l’udienza di convalida, sono stati sottoposti al provvedimento cautelare di divieto di ritorno nella regione Friuli Venezia Giulia, in attesa della conclusione del giudizio instaurato nei loro confronti. L’attività di controllo capillare del confine, finalizzata a stroncare la criminalità organizzata legata al traffico di esseri umani, condotta dalla Polizia di Stato con la collaborazione delle altre Forze di polizia e dell’Esercito Italiano - impegnato nell’operazione “Strade Sicure” - ha portato nell’ultimo periodo all’arresto di vari passeur, al sequestro di veicoli e svariate somme di denaro in provincia di Gorizia.

