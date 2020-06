Paga al Caffè degli Specchi con denaro falso, aveva in tsca 30mila euro: arrestato

TRIESTE - Al Caffè degli Specchi, un uomo, di nazionalità serba, con fare arrogante e alterato dall’alcol, ha tentato di pagare quanto consumato al bancone con una banconota da 200 euro, denaro rifiutato dall’apposito apparecchio in quanto verosimilmente falso. Il gestore, dopo aver notato che il cliente deteneva nel borsello ulteriori banconote di piccolo taglio ed insospettito, anche per la leggerezza con la quale l’uomo gli aveva proposto di tenere, a titolo di mancia, un importo di 50 euro, ha chiamato il 112. Giunti subito sul posto, gli operatori della Squadra Volante hanno individuato l'uomo, che con fare aggressivo e provocatorio, si è rifiutato di fornire le proprie generalità opponendo resistenza e tentando di colpire gli agenti presenti. Perquisita la sua stanza d’albergo, gli operatori hanno sequestrato banconote per un valore di 30mila euro e arrestato J,D, 38enne, per resistenza al pubblico ufficiale. Ancora in corso le indagini volte ad appurare la veridicità delle banconote sequestrate. © RIPRODUZIONE RISERVATA