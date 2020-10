Operatore socio sanitario in manette per spaccio di droga

TRIESTE - Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato, per il reato di importazione, trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un quarantaseienne triestino; in concorso con l’arrestato è stata indagata in stato di libertà anche la sua convivente trentaduenne indagata per detenzione a fini di spaccio di hashish e marijuana. L’uomo, F. A., operatore socio sanitario presso una struttura ospedaliera cittadina, già noto alle forze dell’ordine in quanto gravato da precedenti specifici, è stato individuato nel pomeriggio del 20 ottobre mentre, da solo, faceva ingresso in Italia a bordo di autovettura, proveniente dalla vicina Repubblica di Slovenia. Gli agenti, visto l’incedere particolarmente circospetto e ritenendo che lo stesso potesse trasportare o detenere dello stupefacente, hanno iniziato un breve pedinamento fino al fermo del veicolo vicino a Prosecco.

L’intuizione degli investigatori ha trovato puntuale riscontro nel controllo effettuato sull’autovettura di F.A., all’esito del quale, sono stati rinvenuti, occultati nel vano porta oggetti posto nel portabagagli, due buste in plastica trasparente contenenti complessivamente oltre 200 grammi di marijuana. La perquisizione è stata, quindi, estesa all’appartamento nel quale l’uomo vive con la fidanzata, una triestina, incensurata, luogo presso il quale la Polizia ha trovato, all’interno di un comodino, quattro involucri in cellophane contenenti complessivamente circa 5 grammi di marijuana; nella cucina, un barattolo contenente delle infiorescenze di sostanza stupefacente di marijuana per un peso di 4 grammi e due pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 12 grammi, nonché un bilancino di precisione, sostanza da taglio e vario materiale destinato al confezionamento dello stupefacente; in un altro vano dell’abitazione, una pianta di marijuana in vaso, con numerose infiorescenze, dell’altezza di circa 90 cm.

© RIPRODUZIONE RISERVATA