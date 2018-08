Auto si ribalta, a bordo anche due bambini: in 4 finiscono in ospedale

di E.B.

TRIESTE - Attimi di paura poco dopo le 13 inall'altezza del civico 134 (concessionario Bmw) dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale. Giunti sul posto, hanno trovato un’autovettura, che per cause da accertare, si era cappottata e hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato e la zona del sinistro supportando il personale sanitario del 118 ad assistere i 4 occupanti del mezzo incidentato. Oltre a due adulti, a bordo c'erano anche due bambini.Fortunatamente nessuno dei quattro ha riportato ferite gravi tanto da riuscire ad uscire autonomamente dall'auto. Sul posto anche la polizia locale, due ambulanze e l'auto medica. I due minori sono stati accompagnati dalla mamma al Pronto soccorso del Burlo Garofolo. I due adulti sono stati invece portati all'ospedale di Cattinara in codice giallo.